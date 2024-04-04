Молодой защитник Кайзер Чифс приехал заправить свой автомобиль и стал жертвой нападения двух неизвестных. Нападавшие сначала нацелили на футболиста огнестрельное оружие и вывели из автомобиля.

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Все, что известно о смертельной стрельбе

После чего преступники нажали на крючок оружие и выстрелили в грудь Люку Флерсу. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления. Отметим, что один из подозрительных сбежал на машине 24-летнего игрока.

Флерса доставили в ближайшую больницу, но медикам не удалось спасти жизнь молодому футболисту. К сожалению, Люк Флерс умер.

Полиция занимается поиском убийц, которые забрали жизнь у молодого защитника Кайзер Чифс. Известно, что один из стрелков управлял белой машиной марки BMW.

Напомним, что это уже не первый подобный случай, когда футболисты становятся жертвами стрельбы. В начале февраля неизвестный застрелил игрока в Мексике прямо во время матча.

Что известно о погибшем футболисте Люке Флерсе