Молодой защитник Кайзер Чифс приехал заправить свой автомобиль и стал жертвой нападения двух неизвестных. Нападавшие сначала нацелили на футболиста огнестрельное оружие и вывели из автомобиля.
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Все, что известно о смертельной стрельбе
После чего преступники нажали на крючок оружие и выстрелили в грудь Люку Флерсу. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления. Отметим, что один из подозрительных сбежал на машине 24-летнего игрока.
Флерса доставили в ближайшую больницу, но медикам не удалось спасти жизнь молодому футболисту. К сожалению, Люк Флерс умер.
Полиция занимается поиском убийц, которые забрали жизнь у молодого защитника Кайзер Чифс. Известно, что один из стрелков управлял белой машиной марки BMW.
Напомним, что это уже не первый подобный случай, когда футболисты становятся жертвами стрельбы. В начале февраля неизвестный застрелил игрока в Мексике прямо во время матча.
Что известно о погибшем футболисте Люке Флерсе
- 24-летний защитник из Южной Африки, который с конца октября 2023-го года выступал за Кайзер Чифс.
- До этого поиграл за Убунту Кейптаун и СуперСпорт Юнайтед.
- В составе ЮАР выступал на Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса происходила в 2021 году.
- Был фанатом легенды Барселоны и сборной Испании Карлеса Пуйоля, который тоже играл на позиции центрбека. На свое 18-летие Флерс встретился со звездным испанцем.