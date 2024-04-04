Молодий захисник Кайзер Чіфс приїхав заправити свій автомобіль та став жертвою нападу двох невідомих. Нападники спершу націлили на футболіста вогнепальну зброю та вивели із автомобіля.

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Все, що відомо про смертельну стрілянину

Після чого злочинці натиснути на гачок зброю та вистрелили у груди Люку Флерсу. Підозрюваним вдалось втекти із місця злочину. Відзначимо, що один із підозрілих втік на автівці 24-річного гравця.

Флерса доправили до найближчої лікарнів, але медикам не вдалось врятувати життя молодому футболісту. На жаль, Люк Флерс помер.

Поліція займається пошуком вбивців, які забрали життя у молодого оборонця Кайзер Чіфс. Відомо, що один із стрільців кермував білою автівкою марки BMW.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок, коли футболісти смають жертвами стрільби. На початку лютого невідомий застрілив гравця у Мексиці прямо під час матчу.

Що відомо про загиблого футболіста Люка Флерса