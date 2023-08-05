"Идите домой, водки нет": игрока сборной России не пустили в Чехию из-за паспорта РФ

Вячеслав Караваев пожаловался на "плохих европейцев", не захотевших его к себе принять. Футболисту пришлось искать обходные пути, чтобы добраться до Праги.

После начала полномасштабной войны России против Украины цивилизованный мир начал отмежевываться от страны-террористки. Многие граждане РФ попали под санкции в Евросоюзе.

По теме Террористам не место в УЕФА: УАФ требует исключить россиян из организации

Также немало граждан России отказывают во въезде в ЕС. Такая история произошла с футболистом Зенита Вячеславом Караваевым, наигравшим 24 матча за сборную России.

Правый защитник находился в отпуске в Турции. Россиянин собирался улететь к своему другу в Чехию, но ему не дали сесть в самолет. Причиной стал отказ чехов пускать пассажиров с паспортом страны-оккупанта.

Караваев пожаловался, что ему срочно пришлось брать билеты на Вену, где его встретил друг и привез на авто в Прагу. Позже Вячеслав оказался в Амстердаме, где едва успел на самолет в Санкт-Петербург.

Читайте также Российская гибридная экспансия европейского футбола: представители РФ получили кресла в УЕФА

К слову, с 2014 по 2018 год защитник играл в чемпионате Чехии за Дуклу, Яблонец и Спарту, а позже выступал и за голландский Витесс. Впрочем, после нападения на Украину чехи решили минимизировать присутствие россиян на своей территории.