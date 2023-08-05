Після початку повномасштабної війни Росії проти України цивілізований світ почав відмежовуватись від країни-терористки. Багато громадян РФ потрапили під санкції у Євросоюзі.

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Також чималій кількості громадян Росії відмовляють у в'їзді в ЄС. Така історія сталась із футболістом Зєніта В'ячеславом Караваєвим, який награв 24 матча за збірну Росії.

Правий захисник знаходився у відпустці в Туреччині. Росіянин збирався полетіти до свого друга в Чехію, але йому не дали сісти у літак. Причиною стала відмова чехів пускати до себе пасажирів із паспортом країни-окупанта.

Караваєв пожалівся, що йому терміново довелось брати квитки на Відень, де його і зустрів друг та привіз на авто до Праги. Пізніше В'ячеслав опинився у Амстердамі, де ледь встиг на літак до Санкт-Пєтєрбурга.

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До слова, з 2014 по 2018 роки захисник грав у чемпіонаті Чехії за Дуклу, Яблонець та Спарту, а пізніше виступав і за голандський Вітесс. Втім після нападу на Україну чехи вирішили мінімізувати присутність росіян на своїй території.