Полузащитник итальянской Ромы Брайан Кристанте дисквалифицирован на один матч. Причиной стало богохульство во время матча.

О решении дисциплинарной комиссии дисквалифицировать Кристанте сообщается на официальном сайте серии A. Причиной для отстранения футболиста на одну игру стало богохульство.

Примечательно Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: кто и когда сыграет

Арбитры зафиксировали кощунственный выражение Кристанте во время матча против Болоньи на 23-й минуте матча. При этом эти высказывания попали в трансляции. Именно запись этого эпизода и привела к тому, что Кристанте дисквалифицировали на один матч.

Стоит отметить, что именно в это время Кристанте забил гол в собственные ворота. Вполне вероятно, что эти высказывания были сказаны в тот момент, когда он и сам оказался в собственных воротах.

Видеообзор матча Болонья – Рома