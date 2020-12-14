Півзахисник італійської Роми Брайян Крістанте дискваліфікований на один матч. Причиною стало богохульство під час матчу.

Про рішення дисциплінарної комісії дискваліфікувати Крістанте повідомляється на офіційному сайті Серії A. Причиною для відсторонення футболіста на одну гру стало богохульство.

Варте уваги Календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: хто і коли зіграє

Арбітри зафіксували блюзнірський вислів Крістанте під час матчу проти Болоньї на 23-й хвилині матчу. При цьому ці вислови потрапили до трансляції. Саме запис цього епізоду і призвів до того, що Крістанте дискваліфікували на один матч.

Варто відзначити, що саме в цей час Крістанте забив гол у власні ворота. Цілком ймовірно, що ці вислови були сказані в той момент, коли він і сам опинився у власних воротах.

Відеоогляд матчу Болонья – Рома