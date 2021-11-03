25-летний уроженец Харькова позволил себе заявить, что они не должны существовать. За такие слова организация "Футбол против расизма" (FARE) призывает дисциплинарно наказать молодого человека.

Детали Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть, – гомофобное заявление от игрока сборной

"Подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти. Игра строится на ценностях уважения: неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедания или сексуальная ориентация.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти курс о разнообразии как образовательного мероприятия вместе с дисциплинарным наказанием", – говорится в обращении.

Что сказал Беседин

Свое мнение футболист высказал в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ". Отвечая на вопрос о ЛГБТ-сообществе, Беседин вспомнил свое пребывание в Испании.

"Это ненормально. Конечно, я не поддерживаю гей-парады. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики и есть девочки – все.

Я только что прилетел из Испании, где восстанавливался. Там реально, люди "гонят". У нас еще все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, они ходят за ручку. Я реально не могу на это смотреть. У меня есть сын, например. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на такое", – заявил Артем.