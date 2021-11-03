25-річний уродженець Харкова дозволив собі заявити, що вони не повинні існувати. За такі слова організація "Футбол проти расизму" (FARE) закликає дисциплінарно покарати хлопця.

Деталі Людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути, – гомофобна заява від гравця збірної України

"Подібні висловлювання неприпустимі і повинні мати дисциплінарні наслідки. Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті. Гра будується на цінностях поваги: ​​не має значення, який у тебе колір шкіри, віросповідання чи сексуальна орієнтація.

Ми б рекомендували Бєсєдіну пройти курс про різноманітність як освітній захід разом із дисциплінарним покаранням", – йдеться у зверненні.

Що сказав Бєсєдін

Свою думку футболіст висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ". Відповідаючи на запитання про ЛГБТ-спільноти, Бєсєдін згадав своє перебування в Іспанії.

"Це ненормально. Звичайно ж, я не підтримую гей-паради. Людей із нетрадиційною орієнтацією в принципі не повинно бути. Є хлопчики та є дівчатка – все.

Я тільки-но прилетів з Іспанії, де відновлювався. Там реально, люди "женуть". У нас ще все по-божому в цьому плані, а там їх купа. Ці клуби, прапори, вони ходять за ручку. Я реально не можу на це дивитись. У мене є син, наприклад. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на таке", – заявив Артем.