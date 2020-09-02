23-річний захисник Олексій Лобов припинив співпрацю з житомирським "Поліссям" після того, як стало відомо, що у 2014-2016 роках він виступав в "чемпіонаті" проросійської псевдореспубліки на окупованій Луганщині.

Директор "Полісся" Володимир Загурський у інтерв'ю телеканалу СК1 розповів, що захисник Олексій Лобов покинув клуб після протесту ультрас клубу. Перед підписанням Лобова клуб не знав про його кар'єру на окупованій території.

Дивіться також: Клуб Першої ліги підписав гравця, який виступав у "чемпіонаті ЛНР": реакція ультрас

Лобов виступав останні 4 сезони за "Авангард". Ми його брали в команду на правах оренди, тому він не наш гравець. Зараз він гравець "Колоса". Коли ми його брали, про цю історію не знали, тому що ми вивчаємо історію кожного гравця з відкритих джерел. Якщо відкрити Вікіпедію та інші україномовні сайти – цієї інформації не було.

"З 2014-го по 2017 рік були прогалини. Оскільки він молодий хлопець, йому всього 23 роки, ми цьому не приділили потрібної уваги", – сказав Загурський.

Чому обурилися ультрас "Полісся"

Ультрас клубу вивчили біографію 23-річного футболіста і були фактично ошелешені своєю знахідкою. Як виявилося, Лобов виступав в чемпіонаті так званої "ЛНР".

Футболіст змінив чотири клуби на окупованій території: "Гірник" Ровеньки, Шахтар" Красний Луч, ЦСКА НМ Перевальський і "Далівець" Луганськ. Реакція фанатів не змусила себе довго чекати. Вони опублікували у фейсбуку гнівний пост, недвозначно натякнувши, що Лобову не місце в українському футболі.