Футболист "Ворсклы" Луизао попрощался с полтавской командой. Бразилец вернется в португальский клуб "Порту", которому принадлежит его контракт.

Арендное соглашение Луизао с "Ворсклой" было рассчитано до конца действующего сезона. Полузащитник попрощался с командой в инстаграме.

Смотрите также: "Мариуполь" в матче с двумя удалениями вырвал победу у "Ворсклы": видео

"Спасибо за хороший сезон, который у нас был. В этот период я ​​чувствовал, что моей работе доверяют и стараются вывести меня на лучший уровень. Было много счастливых моментов, были и не очень, но они все помогли моему профессиональному и личностному росту", – написал футболист.

Он также выразил уважение клуба, болельщикам и Полтаве, которые приняли его.

"Наши лучшие качества – командная работа и то, что мы никогда не сдаемся перед трудностями. Я горд, что работал с такими способными и преданными своему делу профессионалами. Я всегда буду за тебя, "Ворскла", – написал Луизао.

Статистика Луизао

22-летний бразилец перешел в "Ворсклу" в августе 2020 года. Его контракт с "Порту" действует до 30 июня 2022 года.

В составе "Ворсклы" Луизао провел 23 матча. В его активе 1 гол.

Луизао сыграл 44 минуты в финале Кубка Украины, в котором "Ворскла" драматично проиграла "Динамо".

"Порту", в который возвращается Луизао, стал чемпионом Португалии и в следующем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.