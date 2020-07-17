Футболіст "Ворскли" ​​Луїзао попрощався з полтавською командою. Бразилець повернеться у португальський клуб "Порту", якому належить його контракт.

Орендна угода Луїзао з "Ворсклою" була розрахована до кінця чинного сезону. Півзахисник попрощався з командою в інстаграмі.

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"Дуже дякую за хороший сезон, який у нас був. У цей період я відчував, що моїй роботі довіряють і намагаються вивести мене на кращий рівень. Було багато щасливих моментів, були і не дуже, але вони всі посприяли моєму професійному та особистісному зростанню", – написав футболіст.

Він також висловив повагу клубу, вболівальникам і Полтаві, які прийняли його.

"Наші кращі якості – командна робота і те, що ми ніколи не здаємося перед труднощами. Я гордий, що працював з такими здібними та відданими своїй справі професіоналами. Я завжди буду за тебе, "Ворскла", – написав Луїзао.

Статистика Луїзао

22-річний бразилець приєднався до "Ворскли" у серпні 2020 року. Його контракт з "Порту" чинний до 30 червня 2022 року.

У складі "Ворскли" Луїзао провів 23 матчі. У його активі 1 гол.

Луїзао відіграв 44 хвилини у фіналі Кубка України, в якому "Ворскла" драматично програла "Динамо".

"Порту", в який повертається Луїзао, став чемпіоном Португалії і в наступному сезоні зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.