Футбол – это контактный вид спорта, который сопровождается большим количеством борьбы на поле. Один из таких моментов едва не завершился трагедией в матче английской Премьер-лиги (АПЛ).

Едва не обезглавил соперника

Защитник лондонского Вест Хэма Крейг Доусон 29 декабря в матче против Саутгемптона (0:0) едва не снес голову сопернику. Об этом сообщает 24 канал.

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В одном из игровых моментов одноклубник украинца Андрея Ярмоленко в борьбе "проехался" по Че Адамсу. Похоже, что футболист "молотобойцев" банально перепутал голову Адамса с мячом.

К счастью, инцидент завершился без травм, хотя мог иметь роковой конец. Не стоит напоминать о столкновении Давида Луиза и Рауля Хименеса, которое завершилось переломом черепа последнего.

Что интересно, рефери и арбитры на системе видеоповторов VAR никак не отреагировали на этот эпизод.

Хотя Доусону уже 30 лет, это был его дебют за Вест Хэм в рамках АПЛ. Еще дважды Доусон выходил за Вест Хэм в кубковых матчах. Ранее он выступал за Вест Бромвич и Уотфорд.