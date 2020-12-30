Футбол – це контактний вид спорту, який супроводжується великою кількістю боротьби на полі. Один з таких моментів ледь не завершився трагедією у матчі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Ледь не обезголовив суперника

Захисник лондонського Вест Хема Крейг Доусон 29 грудня у матчі проти Саутгемптона (0:0) ледь не зніс голову супернику. Про це повідомляє 24 канал.

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В одному з ігрових моментів одноклубник українця Андрія Ярмоленка у боротьбі "проїхався" по Че Адамсу. Схоже, що футболіст "молотобійців" банально переплутав голову Адамса з м'ячем.

На щастя, інцидент завершився без травм, хоча міг мати фатальний кінець. Не варто нагадувати про зіткнення Давіда Луїза та Рауля Хіменеса, яке завершилося переломом черепа останнього.

Що цікаво, рефері та арбітри на системі відеоповторів VAR ніяк не відреагували на цей епізод.

Хоча Доусону вже 30 років, це був його дебют за Вест Хем у рамках АПЛ. Ще двічі Доусон виходив за Вест Хем у кубкових матчах. Раніше він виступав за Вест Бромвіч і Вотфорд.