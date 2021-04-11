Гол, который не стоило засчитывать

Два гола были забиты лишь во второй 45-минутке. На 53-й минуте Мумин Мелиев забил гол, который не должны были засчитывать.

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24-летний футболист Коканды ворвался в штрафную соперника и решился на удар почти с нулевого угла. Мяч попал в штангу, а от нее через внешнюю сторону сетки побывал в воротах Машала. Ни один из арбитров не увидел этого, потому гол был засчитан. Хозяева матча сигнализировали о неправильном взятии ворот, но это не принесло им результата – 0:1.

После этого курьезного эпизода гости забили еще один раз и поставили точку во встрече – 0:2.

После поединка один из работников стадиона увидел, что мяч мог легко пролететь сквозь сетку в ворота. Однако никто результат не отменил.

Видео курьезного взятия ворот