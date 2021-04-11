Гол, який не варто було зараховувати

Два голи були забиті лише у другій 45-хвилинці. На 53-й хвилині Мумін Мелієв забив, який не повинні були зараховувати.

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24-річний футболіст Коканди увірвався у штрафний суперника та наважився на удар майже з нульового кута. М'яч влучив у стійку, а від неї через зовнішню сторону сітки побував у воротах Машала. Жоден з арбітрів не побачив цього, тому гол було зараховано. Господарі матчу сигналізували про неправильне взяття воріт, але це не принесло їм результату – 0:1.

Після цього курйозного епізоду гості забили ще одного разу та поставили крапку у зустрічі – 0:2.

Після поєдинку один з працівників стадіону побачив, що м'яч міг легко пролетіти крізь сітку у ворота. Однак ніхто результат не скасував.

Відео курйозного взяття воріт