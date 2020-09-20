20 вересня "Тоттенхем" у другому турі АПЛ на виїзді розгромив "Саутгемптон" з рахунком 5:2. Чотири голи на рахунку корейського форварда Сон Хин Міна.

Саутгемптон – Тоттенхем 2:5

Голи: Інгс 32, 90 (пен.) – Сон Хин Мін 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82

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Данні Інгз відкрив рахунок в матчі на 32-й хвилині, проте під завісу першого тайму Сон зрівняв рахунок.

Пізніше Сон зробив дубль вже на початку другого тайму, а в середині другої половини кореєць оформив хет-трик. Під кінець зустрічі Сон оформив покер. Всі чотири гольові передачі на рахунку Гаррі Кейна. В кінці матчу нападнику вдалося забити і свій м'яч. У компенсований час Інгз зробив дубль, забивши пенальті.

Це перший випадок в історії АПЛ, коли гравець забив чотири голи після передач одного партнера по команді.

Саутгемптон – Тоттенхем відеоогляд матчу