Кумедний епізод стався у матчі "Тоттенхем" – "Челсі". Гравець господарів Ерік Даєр раптово втік із поля у вбиральню, залишився свою команду у меншості. Головний наставник "шпор" Жозе Моурінью погнався слідом за футболістом.

На 77-й хвилині, коли рахунок матчу був на користь "Челсі", хавбек "Тоттенхема" Ерік Даєр раптово втік з поля, хоча ніякої заміни не було оголошено. Моурінью зовсім не зрозумів такого вчинку футболіста, тому побіг за ним у підтрибунне приміщення, пише 24 канал.

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Кумедний випадок в АПЛ

За декілька хвилин гравець повернувся на поле, футболіст просто вибігав, щоб справити нужду. Після матчу Даєр написав кумедний пост щодо цієї ситуації. Він виклав у своєму Instagram світлину унітазу та підписав: "Справжній герой матчу".

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match



So he ran after him! #TOTCHE



@DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

Португальський фахівець пояснив такий інцидент із футболістом. Такий вчинок футболіста він виправдав втомою.

"Те, що сталося з Даєром – ненормально і неприродно, я повинен похвалити його. Потрібно ввести заборону на участь гравців у двох матчах за 48 годин на такому рівні. У нього не було варіантів, довелося бігти до туалету. Він був повністю зневоднений. Мені довелося натиснути на Еріка, щоб він повернувся. Якщо керівництву Ліги наплювати на гравців, то мені ні", – сказав Моурінью.

Додамо, що 27 вересня Даєр відіграв весь матч в АПЛ проти "Ньюкасла". Після матчу Моурінью зробив публікацію в своєму Instagram. Португалець пишається усіма гравцями "Тоттенхема", але серед усіх футболістів виділив саме Даєра. Моурінью наголосив, що Даєр справжній приклад для інших – 180 хвилин за 48 годин.

Додамо, що переможця у матчі визначила лише серія пенальті, де влучнішими були футболісти "Тоттенхема". Жоден із гравців господарів не схибив із 11-метрової позначки. А от у "Челсі" невдахою матчу став Маунт, який пробив повз ворота. За серією пенальті – 5:4 на користь "Тоттенхема".