Футболист стянул трусы и засветил гениталии во время празднования гола: видео
Нападающий парагвайского клуба "Гуарани" Рауль Бобадилья устроил настоящий стриптиз во время празднования гола в ворота "Либертад" (3:1) в чемпионате страны.
Радуясь забитому мячу, 33-летний аргентинец снял не только футболку, но и приспустил шорты с бельем, частично обнажив гениталии. По информации The Sun, после матча у "форварда-стриптизера" возникли проблемы.
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Арбитр проморгал этот эпизод и показал Бобадилье лишь желтую карточку за снятую футболку.
В послематчевом комментарии нападающий лишь выразил надежду, что жена не сильно на него рассердится за публичный стриптиз.
"Я сожалею о своем праздновании. Надеюсь, моя жена не видела этого. Она должна сохранять спокойствие. Это все для нее", – прокомментировал инцидент Бобадилья.
Видео курьезного момента
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