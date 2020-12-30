Нападающий парагвайского клуба "Гуарани" Рауль Бобадилья устроил настоящий стриптиз во время празднования гола в ворота "Либертад" (3:1) в чемпионате страны.

Радуясь забитому мячу, 33-летний аргентинец снял не только футболку, но и приспустил шорты с бельем, частично обнажив гениталии. По информации The Sun, после матча у "форварда-стриптизера" возникли проблемы.

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Арбитр проморгал этот эпизод и показал Бобадилье лишь желтую карточку за снятую футболку.

В послематчевом комментарии нападающий лишь выразил надежду, что жена не сильно на него рассердится за публичный стриптиз.

"Я сожалею о своем праздновании. Надеюсь, моя жена не видела этого. Она должна сохранять спокойствие. Это все для нее", – прокомментировал инцидент Бобадилья.

Видео курьезного момента

Raúl Bobadilla was so happy with his goal for @ClubGuarani he ripped off his shirt AND his weird little GPS bra.



: @TigoSportsPY pic.twitter.com/1TYz7GnuL8 — FotMob (@FotMob) December 24, 2020