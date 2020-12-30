Футболіст стягнув труси і засвітив геніталії під час святкування голу: відео
Нападник парагвайського клубу "Гуарані" Рауль Бобаділья влаштував справжній стриптиз під час святкування голу в ворота "Лібертад" (3:1) у чемпіонаті країни.
Радіючи забитому м’ячу, 33-річний аргентинець зняв не лише футболку, а і приспустив шорти з білизною, частково оголивши геніталії. За інформацією The Sun, після матчу у "форварда-стриптизера" виникли проблеми.
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Арбітр проморгав цей епізод і показав Бобадільї лише жовту картку за зняту футболку.
У післяматчевому коментарі нападник лише висловив надію, що дружина не сильно на нього розсердиться за публічний стриптиз.
"Я жалкую про своє святкування. Я сподіваюся, що моя дружина не бачила це. Вона повинна зберігати спокій. Це все для неї", – прокоментував інцидент Бобаділья.
Відео курйозного моменту
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