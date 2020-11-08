Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава поделился прекрасной новостью со своими подписчиками. Футболист впервые стал отцом.

Футболист поделился радостной новостью в инстаграме. Мальчик Александр появился на свет 6 ноября. Рост новорожденного – 58 сантиметров, вес – 4 килограмма 590 граммов.

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"Любимая, спасибо за лучший день в моей жизни!"– подписал фото Хочолава.

Футбольный клуб "Шахтер" пожелал малышу крепкого здоровья, счастливым родителям и всей семье – радости и благополучия.

Что известно о жене Хочолавы

Давид Хочолава женат на Юлии Сидоренко, которая является популярной украинской моделью.

В 2013 году ее включили в список самых красивых женщин Украины.