Футболист "Шахтера" стал отцом перед матчем с "Динамо": фото
Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава поделился прекрасной новостью со своими подписчиками. Футболист впервые стал отцом.
Футболист поделился радостной новостью в инстаграме. Мальчик Александр появился на свет 6 ноября. Рост новорожденного – 58 сантиметров, вес – 4 килограмма 590 граммов.
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"Любимая, спасибо за лучший день в моей жизни!"– подписал фото Хочолава.
Футбольный клуб "Шахтер" пожелал малышу крепкого здоровья, счастливым родителям и всей семье – радости и благополучия.
Что известно о жене Хочолавы
Давид Хочолава женат на Юлии Сидоренко, которая является популярной украинской моделью.
В 2013 году ее включили в список самых красивых женщин Украины.
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