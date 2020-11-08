Киевское "Динамо" 8 ноября примет "Шахтер" Донецк в рамках 9-го тура УПЛ. Посмотреть матч можно в Украине онлайн и по телевидению.

"Динамо" – "Шахтер" где смотреть

Домашние матчи "Динамо" в чемпионате Украины сезона-2020/21 транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет ожесточенное украинское дерби "Динамо" – "Шахтер", сообщает 24 канал.

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Начало трансляции матча "Динамо" – "Шахтер" в 16:55. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00.

Кроме того, болельщики смогут посмотреть трансляцию матча на канале киевского "Динамо" в Youtube.

Также трансляция игры состоится на ютуб-канале FootballHub.

Перед центральной игрой тура

После 8 туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. "Бело-синие" выиграли шесть матчей и поделили очки с "Десной" и "Зарей".

"Шахтер" же располагается сразу за "спиной" у киевлян. В их активе 16 заработанных пунктов. Донецкому клубу нужна только победа в этом противостоянии.

Полтавская "Ворскла" находится на третьем месте и уступает команде Каштру только одно очко.