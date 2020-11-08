Захисник донецького "Шахтаря" Давід Хочолава поділився прекрасною новиною зі своїми підписниками. Футболіст вперше став батьком.

Футболіст поділився радісною новиною в інстаграмі. Хлопчик Олександр з'явився на світ 6 листопада. Зріст новонародженого – 58 сантиметрів, вага – 4 кілограми 590 грамів.

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"Кохана, дякую за найкращий день в моєму житті!" – підписав фото Хочолава.

Футбольний клуб "Шахтар" побажав малюкові міцного здоров'я, щасливим батькам і всій родині – радості і благополуччя.

Що відомо про дружину Хочолави

Давід Хочолава одружений на Юлії Сидоренко, яка є популярною українською моделлю.

У 2013 році її включили до списку найкрасивіших жінок України.