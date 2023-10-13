В российском клубе открестились от беглого футболиста, который попросил политическое убежище в РФ
Фамилия игрока юношеской команды Шахтера Александра Роспутька в мгновение ока стала известна. Однако очевидно, что не такой славы хотел воспитанник "горняков".
Полузащитник Шахтера U-19 Александр Роспутько загадочно исчез в Бельгии после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена. Сразу появилась информация, что футболист бежал в Россию. Вроде бы его ждали в питерской Звезде, где ассистентом главного тренера работает бывшая легенда "горняков", а ныне обычный предатель Геннадий Зубов, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Роспутько попросил политическое убежище в стране-агрессорке
Однако эту информацию опровергли в российском клубе, представляющем 4-й по силе дивизион. В заявлении Звезда попросила не распространять ложную информацию, будто они приютили беглеца. Однако подтвердили, что Роспутько находится в России, где попросил политическое убежище.
Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в Звезде из-за связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От имени клуба заявляем, что этот футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространение этой непроверенной информации,
– говорится в официальном заявлении клуба.
Прокомментировал поступок своего воспитанника и Геннадий Зубов. Он заявил, что новость сам узнал из интернета.
Я его в Петербурге не видел и с ним не общался. Пришел с тренировки, открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться, это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому сейчас мне сказать нечего,
– сказал Зубов.
Что известно о беглеце
- Александр Роспутько родился в Горловке, которая с 2014 года находится под оккупацией России. Там остались его родители. Очевидно, что после начала полномасштабного вторжения Александр не мог их навестить. По всей вероятности, заинтересованные люди могли использовать его ситуацией для своих целей, в том числе пропагандистских.
- Как будто футболист имел пророссийские взгляды, а потому конфликтовал с одноклубниками. В то же время донецкий Шахтер рассчитывал на своего воспитанника и даже предложил ему новый 5-летний контракт. Однако 19-летний парень послушался своих "советников" и скрылся в России через Стамбул.
- Пока известно, что у Роспутька действует контракт с "горняками" до конца июня 2024 года. В клубе ему дали срок в 5 дней, чтобы он вернулся в расположение команды. В противном случае футболисту грозит немалый штраф и дисквалификация.