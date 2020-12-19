Футболіст Шахтаря Додо, який проводить відпустку в Курітибі, напередодні допоміг кільком місцевим хлопчакам, придбавши для них новий одяг.

Як інформує Globoesporte, Додо, зустрівши групу хлопчаків на вулиці, запросив їх на спільну прогулянку. Незабаром компанія виявилася в торговому центрі, де футболіст запропонував дітлахам купити для них все, що ті забажають.

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Спочатку ті боялися, що охорона не впустить їх у приміщення торгового центру, і сек'юріті дійсно спробували заборонити хлопчикам увійти, але втрутився Додо і при його сприянні ті змогли відвідати всі необхідні магазини.

"Вони сказали, що візьмуть одяг і для своїх братів. Приголомшливий вечір з дітьми. Я був дуже щасливий бачити радість на обличчях дітей", – сказав Додо.

Фотографія, яку Додо розмістив в одній зі своїх соцмереж, миттю розлетілася по Інтернету і стала вірусною.