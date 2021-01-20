Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, где его застало начало войны на Донбассе.

В интервью на ютуб-канале "Вацко Live" футболист рассказал, что команда была в Донецке, когда туда приехали "зеленые человечки" и начали устанавливать блокпосты.

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Он отметил, что о напряженной ситуации в городе узнал от охранника клубной базы, который посоветовал Сергею забрать оттуда свой автомобиль.

Мы еще были в Донецке, когда начиналось все это: блокпосты ставили, начали приезжать так называемые "зеленые человечки."Потом мы сыграли два или три домашних матча в Черкассах и в отпуск разъехались,

– рассказал Сергей.

"Я оставил машину на базе, но как только мы приехали в Запорожье , мне позвонил начальник охраны и сказал забрать автомобиль, потому что "здесь что-то начинается". Я привез машину в Запорожье, а потом мы командой поехали на сборы. Вернувшись из них, мы уже приехали в Киев", – отметил Кривцов.