Захисник Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов розповів, де його застав початок війни на Донбасі.

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Вацко Live" футболіст розповів, що команда була в Донецьку, коли туди приїхали "зелені чоловічки" і почали встановлювати блокпости.

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Він зазначив, що про напружену ситуацію в місті дізнався від охоронця клубної бази, який порадив Сергію забрати звідти свій автомобіль.

Ми ще були в Донецьку, коли починалося все це: блокпости ставили, почали приїжджати так звані "зелені чоловічки." Потім ми зіграли два або три домашні матчі в Черкасах і у відпустку роз'їхалися,

– розповів Сергій.

"Я залишив машину на базі, але як тільки ми приїхали в Запоріжжі , мені подзвонив начальник охорони і сказав забрати автомобіль, тому що "тут щось починається". Я привіз машину в Запоріжжі, а потім ми командою поїхали на збори. Повернувшись з них, ми вже приїхали до Києва", – зазначив Кривцов.