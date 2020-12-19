Півзахисник донецького Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в італійській Аталанті.

Клуб Серії А вже уклав попередню угоду з 24-річним півзахисником, який приєднатися до нової команди після закінчення нинішнього сезону, інформує Tuttomercatoweb.

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Шахтар намагався продовжити співпрацю з футболістом, але Коваленко вже вирішив переїхати до Італії.

Малоймовірно, що "гірники" відпустять Коваленка взимку, тому хавбек перейде в Аталанту влітку в статусі вільного агента.

Також джерело зазначає, що крім Аталанти полював на Коваленка і Наполі, але в підсумку український хавбек віддав перевагу саме команді, в рядах якої виступає його співвітчизник і також вихованець академії Шахтаря Руслан Маліновський.

Кар'єра Віктора Коваленка

Коваленко є вихованцем донецького клубу. У першій команді він дебютував 27 жовтня 2014 року. Всього за "гірників" провів 200 матчів і забив 32 голи.

Transfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні він зіграв у футболці Шахтаря 11 матчів, в яких забив 4 голи.