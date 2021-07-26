Бразильский футболист неожиданно покинул Шахтер

Бразильский футболист Маркиньос Сиприано неожиданно покинул ряды донецкого Шахтера. Игрок продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

Сиприано проведет год в Швейцарии

Шахтер 26 июля объявил о трансфере Сиприано в швейцарский Сьон. Клубы договорились об аренде футболиста.

Кстати Шахтер подписал 17-летнего бразильского защитника, но есть нюанс

Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Что известно о Сиприано