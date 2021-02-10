Лидер Шахтера заявил о переговорах с английским клубом
Один из лидеров Шахтера Манор Соломон вскоре может покинуть донецкий клуб. Футболист сборной Израиля близок, чтобы продолжить карьеру в Англии.
Источник:Tribuna.com
21-летний Манор Соломон рассказал, что может продолжить карьеру в Англии.
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Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные,
– сказал Соломон.
Какой клуб претендует на Соломона?
Британские СМИ сообщали, что в услугах Соломона заинтересован лондонский Арсенал. Представители "канониров" якобы провели переговоры с окружением футболиста.
Об интересе Арсенала к Соломону сообщалось еще летом 2020 года.
- В сезоне 2020/2021 Соломон провел за Шахтер 17 матчей. В его активе 5 голов и одна результативная передача.
- Портал Transfermarkt оценивает футболиста Шахтера в 15 миллионов евро. Его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года.
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