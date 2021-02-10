Один из лидеров Шахтера Манор Соломон вскоре может покинуть донецкий клуб. Футболист сборной Израиля близок, чтобы продолжить карьеру в Англии.

21-летний Манор Соломон рассказал, что может продолжить карьеру в Англии.

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Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные,

– сказал Соломон.

Какой клуб претендует на Соломона?

Британские СМИ сообщали, что в услугах Соломона заинтересован лондонский Арсенал. Представители "канониров" якобы провели переговоры с окружением футболиста.

Об интересе Арсенала к Соломону сообщалось еще летом 2020 года.