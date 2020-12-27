24-летний полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, который свою личную жизнь старается не афишировать, раскрылся.

Футболист впервые показал в инстаграме свою девушку – длинноногую красавицу Анастасию Мантач.

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В кадре улыбающаяся пара позирует на фоне Индийского океана.

Отметим, что у себя в историях в инстаграме Анастасия называет Виктора Коваленко "Моя любовь" и делится видео с юга, куда они с футболистом полетели отдыхать.

Больше фотографий Анастасии Мантач: