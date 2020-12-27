Футболист Шахтера Коваленко впервые показал свою девушку: фото красавицы
24-летний полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, который свою личную жизнь старается не афишировать, раскрылся.
Футболист впервые показал в инстаграме свою девушку – длинноногую красавицу Анастасию Мантач.
Смотрите также Футболист Динамо показал девушку-красавицу на отдыхе: фото
В кадре улыбающаяся пара позирует на фоне Индийского океана.
Отметим, что у себя в историях в инстаграме Анастасия называет Виктора Коваленко "Моя любовь" и делится видео с юга, куда они с футболистом полетели отдыхать.
Больше фотографий Анастасии Мантач:
Поделиться новостью