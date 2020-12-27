Футболіст Шахтаря Коваленко вперше показав свою дівчину: фото красуні
24-річний півзахисник Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко, який своє особисте життя намагається не афішувати, розкрився.
Футболіст вперше показав у інстаграмі свою дівчину – довгоногу красуню Анастасію Мантач.
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У кадрі усміхнена пара позує на тлі Індійського океану.
Зазначимо, що у себе в історіях інстаграму Анастасія називає Віктора Коваленка "Моя любов" і ділиться відео з вирію, куди вони з футболістом полетіли відпочивати.
Більше фотографій Анастасії Мантач:
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