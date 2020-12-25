22-летний украинский полузащитник Динамо Богдан Леднев отдыхает со своей девушкой во время зимнего перерыва в чемпионате Украины.

Фото с избранницей Леднев опубликовал в инстаграме, прокомментировав снимок сердечком.

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Леднев и его девушка Мария Рева встречаются уже пять лет. Она занимается пошивом и художественной росписью одежды в собственном ателье.