Футболист Динамо показал девушку-красавицу на отдыхе: фото
22-летний украинский полузащитник Динамо Богдан Леднев отдыхает со своей девушкой во время зимнего перерыва в чемпионате Украины.
Фото с избранницей Леднев опубликовал в инстаграме, прокомментировав снимок сердечком.
Смотрите также В России звездного хоккеиста обманули на 20 миллионов долларов
Леднев и его девушка Мария Рева встречаются уже пять лет. Она занимается пошивом и художественной росписью одежды в собственном ателье.
Поделиться новостью