Футболист Шахтера ищет отца, пропавшего в Донецкой области во время войны
9 апреля 2022 , 13:52Читати новину українською
Источник:инстаграмм Игоря Кирюханцева
Полномасштабное вторжение России принесло настоящие ужасы в Украину. Беда не обошла стороной семью защитника донецкого Шахтера Игоря Кирюханцева.
Беда в семье футболиста
У 26-летнего защитника Шахтера Игоря Кирюханцева исчез один из самых родных людей – отец. Мужчина во время военных действий находился в поселке Мирное в Донецкой области.
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Пост с поиском футболист выложил в сторону в инстаграмме.
Ищу отца. Возможно, кто видел или знает какую-то информацию, находился. Поселок Мирное, Новосибирский проезд, 4 – 6. Кирюханцев Олег Владимирович,
– написал игрок.
У Кирюханцева исчез отец / Скриншот из инстаграммы футболиста
Что известно об Игоре Кирюханцеве
- Игорь Кирюханцев – воспитанник Шахтера.
- До 2017 26-летний правый защитник выступал исключительно в донецком клубе. Поиграл в аренде в Мариуполе. В конце декабря 2021 года на правах аренды перешел в Александрию.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Его соглашение с Шахтером рассчитано до конца июня 2022 года.