Футболист Шахтера ищет отца, пропавшего в Донецкой области во время войны

Полномасштабное вторжение России принесло настоящие ужасы в Украину. Беда не обошла стороной семью защитника донецкого Шахтера Игоря Кирюханцева.

Беда в семье футболиста

У 26-летнего защитника Шахтера Игоря Кирюханцева исчез один из самых родных людей – отец. Мужчина во время военных действий находился в поселке Мирное в Донецкой области.

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Пост с поиском футболист выложил в сторону в инстаграмме.

Ищу отца. Возможно, кто видел или знает какую-то информацию, находился. Поселок Мирное, Новосибирский проезд, 4 – 6. Кирюханцев Олег Владимирович,

– написал игрок.



У Кирюханцева исчез отец / Скриншот из инстаграммы футболиста

Что известно об Игоре Кирюханцеве