Біда у сім'ї футболіста

У 26-річного оборонця Шахтаря Ігоря Кирюханцева зник один із найрідніших людей – батько. Чоловік під час воєнних дій перебував у селищі Мирне, що у Донецькій області.

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Пост із пошуком футболіст виклав у сторіс в інстаграмі.

Шукаю батька. Можливо, хтось бачив чи знає якусь інформацію, знаходився. Селище Мирне, Новосибірський проїзд, 4 – 6. Кирюханцев Олег Володимирович,

– написав гравець.



У Кирюханцева зник батько / Скриншот із інстаграму футболіста

Що відомо про Ігоря Кирюханцева