Біда у сім'ї футболіста
У 26-річного оборонця Шахтаря Ігоря Кирюханцева зник один із найрідніших людей – батько. Чоловік під час воєнних дій перебував у селищі Мирне, що у Донецькій області.
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Пост із пошуком футболіст виклав у сторіс в інстаграмі.
Шукаю батька. Можливо, хтось бачив чи знає якусь інформацію, знаходився. Селище Мирне, Новосибірський проїзд, 4 – 6. Кирюханцев Олег Володимирович,
– написав гравець.
У Кирюханцева зник батько / Скриншот із інстаграму футболіста
Що відомо про Ігоря Кирюханцева
- Ігор Кирюханцев – вихованець Шахтаря.
- До 2017 року 26-річний правий захисник виступав виключно у донецькому клубі. Пограв в оренді у Маріуполі. Наприкінці грудня 2021-го на правах оренди перейшов в Олександрію.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 11 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 2 асисти.
- Його угода з Шахтарем розрахована до кінця червня 2022 року.