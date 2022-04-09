Беда в семье футболиста

У 26-летнего защитника Шахтера Игоря Кирюханцева исчез один из самых родных людей – отец. Мужчина во время военных действий находился в поселке Мирное в Донецкой области.

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Пост с поиском футболист выложил в сторону в инстаграмме.

Ищу отца. Возможно, кто видел или знает какую-то информацию, находился. Поселок Мирное, Новосибирский проезд, 4 – 6. Кирюханцев Олег Владимирович,
– написал игрок.


У Кирюханцева исчез отец / Скриншот из инстаграммы футболиста

Что известно об Игоре Кирюханцеве

  • Игорь Кирюханцев – воспитанник Шахтера.
  • До 2017 26-летний правый защитник выступал исключительно в донецком клубе. Поиграл в аренде в Мариуполе. В конце декабря 2021 года на правах аренды перешел в Александрию.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • Его соглашение с Шахтером рассчитано до конца июня 2022 года.