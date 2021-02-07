Футболіст Шахтаря Бондар зробив пропозицію колишній дівчині Супрязі: фото
Захисник Шахтаря і збірної України Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Даші Савіній.
Джерело:24 канал
Зворушливі фотографії разом зі своєю обраницею захисник збірної України опублікував у інстаграмі. У кадрі щаслива пара дивиться на вогненний феєрверк, зібраний зі слів "Виходь за мене!".
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"Найголовніше "Так" в моєму житті. Я люблю тебе, Даша Савіна", – написав Бондар під знімками.
Валерій Бондар зробив пропозиції Даші Савіній / Фото: instagram.com/valeriybondar_44
- Про стосунки футболіста і телеведучої стало відомо в серпні 2020 року. Раніше Савіна зустрічалась з форвардом Динамо Владиславом Супрягою.
- У минулому Дарія професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчається в одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях.
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