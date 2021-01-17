Девушка футболиста Шахтера Бондаря снялась в горячей фотосессии
Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря, который выступает на позиции защитника в Шахтере, Дарья Савина опубликовала новые фотографии в инстаграме.
Савина продолжает радовать своих поклонников горячими снимками, пишет 24 канал.
Смотрите также Бывшая девушка игрока Динамо посвятила стих футболисту Шахтера в День защитника Украины
"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я", – прокомментировала Даша подборку свежих черно-белых фотографий.
Даша Савина снялась в откровенной фотосессии / Фото: instagram.com/savinadasha
- В кампании 2020/21 21-летний Бондарь сыграл в 13 матчах за "горняков" во всех турнирах и голевыми действиями отличиться не сумел.
- В прошлом Дарья Савина профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских вузов на двух специальностях.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter