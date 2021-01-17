Девушка украинского футболиста Валерия Бондаря, который выступает на позиции защитника в Шахтере, Дарья Савина опубликовала новые фотографии в инстаграме.

Савина продолжает радовать своих поклонников горячими снимками, пишет 24 канал.

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"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я", – прокомментировала Даша подборку свежих черно-белых фотографий.



Даша Савина снялась в откровенной фотосессии / Фото: instagram.com/savinadasha