Автогол из центра поля
Именно Гленторан открыл счет в игре на 6 минуте благодаря результативному удару Доннелли. Однако на 28 минуте Шевлин восстановил паритет.
Кстати В Турции арбитр остановил матч, чтобы футболисты поели: видео
В середине второго тайма Колрейн вышел вперед благодаря точному удару все того же Шевлина. Но уже через 7 минут паритет снова был восстановлен.
На 77 минуте игрок Колрейна Джош Карсон примерно в 35 метрах от собственных ворот в отчаянном подкате пытался выбить мяч у соперника. Карсону удалось дотянуться до мяча, но футболист перестарался.
Мяч идеально лег на ногу Джошу и полетел в ворота собственного голкипера Мартина Галлахера. Таким ярким голом был установлен итоговый результат 2:2.