Автогол из центра поля

Именно Гленторан открыл счет в игре на 6 минуте благодаря результативному удару Доннелли. Однако на 28 минуте Шевлин восстановил паритет.

Кстати В Турции арбитр остановил матч, чтобы футболисты поели: видео

В середине второго тайма Колрейн вышел вперед благодаря точному удару все того же Шевлина. Но уже через 7 минут паритет снова был восстановлен.

На 77 минуте игрок Колрейна Джош Карсон примерно в 35 метрах от собственных ворот в отчаянном подкате пытался выбить мяч у соперника. Карсону удалось дотянуться до мяча, но футболист перестарался.

Мяч идеально лег на ногу Джошу и полетел в ворота собственного голкипера Мартина Галлахера. Таким ярким голом был установлен итоговый результат 2:2.

Колрейн сыграл 31 матч в чемпионате и занимает второе место (58 очков). Зато Гленторан провел на одну игру меньше и занимает 3 строчку с 56 очками.