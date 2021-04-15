Автогол з центру поля

Саме Гленторан відкрив рахунок у грі на 6 хвилині завдяки результативному удару Доннеллі. Однак на 28 хвилині Шевлін відновив паритет.

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У середині другого тайму Колрейн вийшов вперед завдяки точному удару все того ж Шевліна. Та вже через 7 хвилин паритет знову було відновлено.

На 77 хвилині гравець Колрейна Джош Карсон приблизно в 35 метрах від власних воріт у відчайдушному підкаті намагався вибити м'яч у суперника. Карсону вдалося дотягнутися до м'яча, але футболіст перестарався.

М'яч ідеально ліг на ногу Джошу і полетів у ворота власного голкіпера Мартіна Галлахера. Таким яскравим голом було встановлено підсумковий результат 2:2.

Колрейн зіграв 31 матч у чемпіонаті та посідає друге місце (58 очок). Натомість Гленторан провів на одну гру менше та посідає 3 сходинку з 56 очками.