Автогол з центру поля
Саме Гленторан відкрив рахунок у грі на 6 хвилині завдяки результативному удару Доннеллі. Однак на 28 хвилині Шевлін відновив паритет.
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У середині другого тайму Колрейн вийшов вперед завдяки точному удару все того ж Шевліна. Та вже через 7 хвилин паритет знову було відновлено.
На 77 хвилині гравець Колрейна Джош Карсон приблизно в 35 метрах від власних воріт у відчайдушному підкаті намагався вибити м'яч у суперника. Карсону вдалося дотягнутися до м'яча, але футболіст перестарався.
М'яч ідеально ліг на ногу Джошу і полетів у ворота власного голкіпера Мартіна Галлахера. Таким яскравим голом було встановлено підсумковий результат 2:2.