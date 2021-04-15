Интересная остановка матча

После первого тайма счет на табло был 1:1. Во второй 45-минутке хозяева дожали соперника и вырвали победу 2:1.

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Уже на 11-й минуте главный арбитр встречи приостановил игру, но сделал это не из-за жары, чтобы футболисты восстановили водный баланс.

Во время небольшого перерыва игроки обеих команд, которые соблюдают пост в священный месяц Рамадан, выпили воду и перекусили легкой пищей. Именно после этой паузы футболисты размочили нули на табло.

Что такое Рамадан

Месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана). В 2021 году Рамадан начался 13 апреля и продлится до 12 мая.

Победитель матча Гиресунспор лидирует в таблице, в их активе 63 очка. Ближайший конкурент Адана Демирспор уступает первому месту пять пунктов.

Их соперник Кечиоренгюджю с 49 очками идет на 7 позиции.

Видео перекуса футболистов