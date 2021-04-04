Брюгге 3 апреля сыграл на выезде против Кортрейка в рамках 32 тура чемпионата Бельгии. Эдуард Соболь отличился красивым голом за гостей.

Эффектный гол Соболя

Уже на 14-й минуте хозяева открыли счет во встрече, но главный арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Однако уже через четыре минуты футболисты Кортрейка таки забили первый гол в матче. Результативным ударом отметился Гано.

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Еще до перерыва гости смогли отыграться благодаря украинцу Эдуарду Соболю. Защитник мощным выстрелом в одно касание из-за пределов штрафной поразил владения хозяев.

Во втором тайме Брюгге и вообще вышел вперед. Гол в активе Ванакена. В итоге – 1:2 победа Брюгге Соболя.

Для Эдуарда этот гол стал первым в 29 матчах во всех турнирах сезона за бельгийский клуб.

За Кортрейк выступал другой футболист сборной Украины Евгений Макаренко. Он провел на поле 66 минут, а его игра была оценена в 6.1. Соболь же отыграл весь поединок и стал лучшим игроком противостояния, получив 8.5.

После победы Брюгге еще больше укрепило свое лидерство в чемпионате. Теперь в их активе 73 очка. Они опережают ближайшего конкурента Антверпена на 19 пунктов. Кортрейк Макаренко с 36 набранными очками идет 14-м среди 18 команд.

Видео эффектного гола Соболя