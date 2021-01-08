Нападающий сборной Украины Артем Кравец готовит себе достойную замену. Его 3-летние сыновья уже играют с ним в футбол.

Соответствующее видео выставила жена Кравца в инстаграм.

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Что известно о семье Кравец

По информации СМИ, Артем и Анна познакомились в 2008 году. Через два года влюбленные поженились.

У него с женой двое детей – Владислав и Иван, которые родились в 2017 году. Крестные родители – футболисты Евгений Хачериди и Евгений Макаренко.

История Артема Кравца и Динамо

Артем Кравец этот сезон начал в киевском Динамо. Однако возвращение в команду выдалось неудачным. Через месяц после подписания контракта, клуб и игрок согласились расторгнуть соглашение досрочно.

Кравец провел лишь один официальный матч за Динамо – вышел на замену на 23 минуты в последней встрече против Львова. В четырех встречах даже не попадал в заявку на игру. Сыграл в товарищеском матче против Колоса.

Причиной расторжения соглашения с Динамо Кравец назвал желание получать больше игровой практики, чтобы попасть в сборную Украины.

Артем Кравец учит сыновей играть в футбол: смотрите видео