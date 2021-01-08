Нападник збірної України Артем Кравець готує собі гідну заміну. Його 3-річні сини вже грають із ним у футбол.

Відповідне відео виставила дружина Кравця у інстаграмі.

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Що відомо про сім'ю Кравець

За інформацією ЗМІ, Артем та Анна познайомилися у 2008 році. Через два роки закохані одружилися.

У нього з дружиною двоє дітей – Владислав та Іван, які народилися у 2017 році. Хрещеними батьками є футболісти Євген Хачеріді та Євген Макаренко.

Історія Артема Кравця та Динамо

Артем Кравець цей сезон розпочав у київському Динамо. Однак повернення до команди видалося невдалим. Через місяць після підписання контракту, клуб та гравець погодилися розірвати угоду достроково.

Кравець провів лише один офіційний матч за Динамо – вийшов на заміну на 23 хвилини в останній зустрічі проти Львова. У чотирьох зустрічах навіть не потрапляв до заявки на гру. зіграв в товариському матчі проти Колоса.

Причиною розірвання угоди з Динамо Кравець назвав бажання отримувати більше ігрової практики, щоб потрапити до збірної України.

Артем Кравець вчить синів грати у футбол: дивіться відео