Полузащитник Егор Ярмолюк не присутствовал на матче турнира Валерия Лобановского из-за довольно весомого события в жизни.

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Так как он параллельно еще учится в 11 классе школы, в четверг, 28 мая, Егор сдавал внешнее независимое оценивание по математике. Об этом сообщил комментатор каналов Футбол 1/2/3 Владислав Шалота.

В этом матче кроме Ярмолюка участие не принял и Олег Очеретько, который получил травму в предыдущем поединке Кубка Лобановского против Азербайджана U-21.

Украина U-21 завершила товарищеский турнир на последнем месте. Победителем мемориала Лобановского-2021 стала сборная Узбекистана.