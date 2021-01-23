Український нападник Гента Роман Яремчук розповів про виступи в сезоні і кар'єрні перспективи.

Яремчук в інтерв'ю ТК "Футбол" прокоментував можливість свого відходу з клубу. За його словами, він навряд чи піде з команди взимку, а до його бажань не дослухаються.

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Багато розмов з приводу мене, я читаю. Дуже спокійно до цього ставлюся. У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На даний момент покинути Гент взимку – це складне рішення,

– сказав Яремчук.

"Якщо є хороший варіант, команда - треба ризикувати, але ти повинен розуміти, що попереду Євро, ти повинен бути в формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість в своїх силах. Для мене найголовніше – це розвиток, розвиток в розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри. Чи піду я – це більше не я вирішую. Мої бажання тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене", – зазначив футболіст.

До слова. Раніше інтерес до Яремчука проявляла Рома. Також форварда пов'язували з лісабонським Спортінгом та Брюгге.

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