Футболист "Шахтера" Богдан Бутко поделился планами на будущий сезон. Защитник сборной Украины планирует сменить клубную прописку и рассматривает различные предложения.

Богдан в интервью Meta Ratings рассказал, что общается с "Шахтером" через агента. Его контракт с "горняками" действует до 2021 года.

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Бутко ищет новый клуб

По словам Богдана, дальнейшая его судьба решится после матчей "Шахтера" в Лиге Европы.

Но сейчас я ищу команду, потому что пока непонятна ситуация: нужен я буду "Шахтеру" или нет. Пока четкой позиции от клуба в отношении меня нет,

– отметил футболист.

Бутко заявил, что имеет предложения о продолжении карьеры в Европе. В частности, защитником интересуются в Польше.

По словам 29-летнего Бутко, он готов рассмотреть предложения от украинских клубов.

"Главное, чтобы предложение меня устраивало в игровом и в финансовом плане", – резюмировал Богдан.

Карьера Бутко

Бутко – воспитанник "Шахтера", в структуре которого находится с 2008 года. Богдан выступал за "Волынь", "Ильичевец", российский "Амкар".

Вторую половину сезона 2019/2020 Богдан провел в аренде в польском "Лесе". Украинец провел 12 матчей.

За "Шахтер" Бутко провел 64 матча в различных турнирах. В его активе один гол и 13 результативных передач.

В составе сборной Украины Бутко сыграл 32 матча.