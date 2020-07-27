Футболіст "Шахтаря" Богдан Бутко поділився планами на майбутній сезон. Захисник збірної України планує змінити клубну прописку і розглядає різні пропозиції.

Богдан в інтерв'ю Meta Ratings розповів, що спілкується з "Шахтарем" через агента. Його контракт з "гірниками" чинний до 2021 року.

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Бутко шукає новий клуб

За словами Богдана, подальша його доля вирішиться після матчів "Шахтаря" у Лізі Європи.

Але зараз я шукаю команду, тому що поки незрозуміла ситуація: потрібен я буду "Шахтарю" чи ні. Поки що чіткої позиції від клубу щодо мене немає,

– зазначив футболіст.

Бутко заявив, що має пропозиції щодо продовження кар'єри в Європи. Зокрема, оборонцем цікавляться у Польщі.

За словами 29-річного Бутка, він готовий розглянути пропозиції від українських клубів.

"Головне, щоб пропозиція мене влаштовувала в ігровому і в фінансовому плані", – резюмував Богдан.

Кар'єра Бутка

Бутко – вихованець "Шахтаря", у структурі якого перебуває з 2008 року. Богдан виступав за "Волинь", "Іллічівець", російський "Амкар".

Другу половину сезону 2019/2020 Богдан провів в оренді в польському "Лесі". Українець провів 12 матчів.

За "Шахтар" Бутко провів 64 матчі в різних турнірах. У його активі один гол та 13 результативних передач.

У складі збірної України Бутко відіграв 32 матчі.