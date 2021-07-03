Футболист сборной Украины Иванисеня перейдет в российские Крылья Советов

3 июля 2021 , 11:23
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Источник:

ТаТоТаке

Бывший футболист Зари Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в Крыльях Советов, играющих в российской Премьер-лиге.

По информации источника, полузащитник подпишет с новичком российской Премьер-лиги долгосрочный контракт.

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Также этот переход подтвердил тот факт, что в расположение самарского клуба на сборах в Сербии прибыли два потенциальных новичка. Это россиянин Герман Онугха и украинец Иванисеня.


Иванисеня прибыл на сборы в Крылья Советов / Фото: твиттер Крылья Советов

Карьера Иванисеня: коротко

  • В 2019 Иванисеня дебютировал за сборную Украины, провел за национальную команду 1 матч. Похоже, что теперь путь в главную команду страны ему закрыт.
  • Иванисеня перешел из тбилисского Динамо в Зарю в середине июля 2019 года. В прошлом сезоне сыграл за луганчан 31 поединок, в которых отметился 7 результативными выстрелами и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Его сделка также всплыла в последний день июня 2021 года.
Автор: Юрій Семенюк