Футболист сборной Украины Иванисеня перейдет в российские Крылья Советов
3 июля 2021 , 11:23Читати новину українською
Источник:ТаТоТаке
Бывший футболист Зари Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в Крыльях Советов, играющих в российской Премьер-лиге.
По информации источника, полузащитник подпишет с новичком российской Премьер-лиги долгосрочный контракт.
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Также этот переход подтвердил тот факт, что в расположение самарского клуба на сборах в Сербии прибыли два потенциальных новичка. Это россиянин Герман Онугха и украинец Иванисеня.
Иванисеня прибыл на сборы в Крылья Советов / Фото: твиттер Крылья Советов
Карьера Иванисеня: коротко
- В 2019 Иванисеня дебютировал за сборную Украины, провел за национальную команду 1 матч. Похоже, что теперь путь в главную команду страны ему закрыт.
- Иванисеня перешел из тбилисского Динамо в Зарю в середине июля 2019 года. В прошлом сезоне сыграл за луганчан 31 поединок, в которых отметился 7 результативными выстрелами и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Его сделка также всплыла в последний день июня 2021 года.