Футболист сборной Украины вернулся в Лудогорец

Футболист сборной Украины Игорь Пластун официально сменил клубную прописку. С нового сезона центральный защитник вновь будет выступать за болгарский Лудогорец.
Лудогорец не раскрывает детали трансфера
Игорь Пластун 11 июня официально стал игроком Лудогорца. Информация о деталях перехода и контракта не уточняется.
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30-летний футболист сразу же приступит к подготовке команды к новому сезону в Австрии.
Очень рад вернуться в Лудогорец. Эта команда дала мне многое. Надеюсь добиться такого же успеха. Почему бы и не большего?
– прокомментировал Пластун возвращение.
- Следует отметить, что по данным Transfermarkt контракт Пластуна с Гентом действует до 30 июня 2022 года. Поэтому не известно, на каких условиях игрок перешел в Лудогорец.
Что известно о Пластуне
- Игорь выступал за бельгийский Гент с 2018 года. За это время он сыграл 87 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
- За Лудогорец Пластун играл с 2016 до 2018 года. Игорь – бывший игрок львовских Карпат и киевской Оболони. За сборную Украины сыграл 4 матча.