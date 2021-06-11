Лудогорець не розкриває деталі трансферу

Ігор Пластун 11 червня офіційно став гравцем Лудогорця. Інформація про деталі переходу й контракту не уточнюється.

До слова Українець Безус став гравцем місяця у бельгійському Генті: відео

30-річний футболіст відразу ж приступить до підготовки команди до нового сезону в Австрії.

Дуже радий повернутися у Лудогорець. Ця команда дала мені багато чого. Сподіваюся домогтися такого ж успіху. Чому б і не більшого?
– прокоментував Пластун повернення.

  • Слід зауважити, що за даними Transfermarkt контракт Пластуна з Гентом чинний до 30 червня 2022 року. Тому не відомо, на яких умовах гравець перейшов у Лудогорець.

Що відомо про Пластуна

  • Ігор виступав за бельгійський Гент з 2018 року. За цей час він зіграв 87 поєдинків, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.
  • За Лудогорець Пластун грав з 2016 до 2018 року. Ігор – колишній гравець львівських Карпат та київської Оболоні. За збірну України зіграв 4 матчі.